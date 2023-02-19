وكالة الطاقة الذرية: نجري مناقشات مع إيران بعد تقرير مستويات التخصيب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الأحد 19-2-2023) إنها تناقش نتائج أنشطة التحقق الأخيرة مع إيران بعد أن أفادت وكالة بلومبيرغ نيوز بأن الوكالة اكتشفت يورانيوم مخصبا بدرجة نقاء 84 بالمئة، وهو ما يقترب من درجة صنع الأسلحة.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة منذ أبريل 2021. وبدأت قبل ثلاثة أشهر التخصيب إلى هذا المستوى في موقع فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 في المئة تقريبا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر إن “الوكالة على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم في إيران”.

وأردفت “تناقش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة التي أجرتها الوكالة وستبلغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب الاقتضاء”.

وتوضح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتفقد المنشآت النووية الإيرانية التطورات المهمة في أنشطة إيران إما في تقارير مخصصة لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة أو في تقارير ربع سنوية منتظمة تصدر قبل اجتماعات مجلس الإدارة.

وقال دبلوماسيون مساء الأحد إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقرير من هذا القبيل حتى الآن.

وذكرت بلومبيرغ نقلا عن اثنين من كبار الدبلوماسيين في وقت سابق اليوم الأحد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول توضيح كيفية تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84 في المئة.

ولم يتسن لرويترز تأكيد النبأ بشكل مستقل.

وقالت بلومبيرغ “على المفتشين تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت المادة عن قصد أو ما إذا كان التركيز عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر”.