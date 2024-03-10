وكالة "بلومبرغ": شركات أجنبية تبدأ بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

أفادت وكالة “بلومبرغ” يوم أمس السبت أن شركات من النمسا وألمانيا والدنمارك وتركيا بدأت العمل على إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية.

وقالت “بلومبرغ” إن الحكومات والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في حالة ترقب لعملية إعادة إعمار تشير تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن قيمتها قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار من رأس المال العام والخاص. وبعد تعديل هذا الرقم بما يتناسب مع التضخم، فإنه يعادل أكثر من خمسة أضعاف خطة مارشال التي مولتها الولايات المتحدة والتي عززت النهضة الصناعية في أوروبا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت “بلومبرغ” أن الشركات التركية تقوم بإعادة بناء الجسور والطرق، وتقدم مولدات طاقة ومراكز طبية متنقلة، على أمل الحصول على ميزة عندما تبدأ المنافسة على العقود الكبيرة. وأنجز مقاولو البناء الأتراك 70 مشروعا في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار خلال عامين، حسب السلطات التركية.

بدورها، تقوم الشركات الألمانية والنمساوية بترميم البنية الأساسية والمنشآت الدفاعية، بينما قدمت الدنمارك مبلغ 130 مليون دولار لترميم مركز بناء السفن في نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

وأعلنت شركة Rheinmetall AG الألمانية في فبراير الماضي عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج القذائف المدفعية عيار 155 ملم.

وتقوم شركة Fixit لصناعة مواد البناء بتطوير مشروع إنتاجي جديد في غرب أوكرانيا منذ العام الماضي، بينما استثمرت شركة الكيماويات Bayer AG في إنتاج البذور.

يذكر أن من المشاكل التي قد تؤثر في تنفيذ العديد من الخطط، استمرار الأعمال القتالية وشح الموارد البشرية بسبب التعبئة وموجات من النزوح، إضافة إلى الفساد المستشري في المؤسسات الأوكرانية.