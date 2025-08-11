الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وكالة "تاس": روسيا تأمل أن يمنح لقاء بوتين وترامب دفعة لتحسين العلاقات الثنائية

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 2:24 صباحًا
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، يوم الثلاثاء، أن موسكو تأمل في أن يعطي الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب زخما لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله “نأمل أن يعطي الاجتماع المرتقب رفيع المستوى دفعة لتطبيع العلاقات الثنائية”.

وفي سياقٍ آخر، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن رئيس الوزراء اتفق مع نظيره الكندي مارك كارني على أن السلام في أوكرانيا يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف لا أن يُفرض عليها فرضا.

ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى (بالتعاون) مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها”.

وأضاف المتحدث في بيان “أكد الزعيمان أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير”.

وجاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك
دوجاريك يتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين بغزة لمنعهم من نقل الأحداث بالقطاع
اليمن
الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية
علم تونس
اتحاد الشغل في تونس يقرر التظاهر ويلوح بالإضراب بعد احتجاج أمام مقره

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده