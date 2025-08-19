وكالة "تاس": روسيا وأوكرانيا تتبادلان المزيد من جثث الجنود

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا المزيد من جثث قتلى الحرب.

وقالت الوكالة إن موسكو سلمت أكثر من ألف جثة لجنود أوكرانيين، مقابل تسلمها 19 جثة تعود لجنود روس.

كما شنت روسيا سلسلة هجمات جديدة بمسيّرات تسببت في أضرار وانقطاع الكهرباء عن مناطق في شمال أوكرانيا، وفقا لما ذكرته مصادر رسمية في البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل، في واحدة من أعنف الهجمات هذا الشهر.

وأضافت أنها أسقطت 230 طائرة مسيّرة وستة صواريخ. ورصدت ضربات على 16 موقعا بأربعة صواريخ و40 مُسيرة.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية، إن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، ألحق أضرارا بالبنية التحتية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة شمال أوكرانيا.

وأضاف تشاوس عبر تطبيق تليغرام “هناك مشكلات في بعض المناطق في إمدادات الكهرباء. ويعمل عمال الطاقة وفرق الإنقاذ فعلا على إعادة الكهرباء”.

كما استهدفت الهجمات الروسية منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، وخاصة مدينة كريمنشوك الصناعية، وفقا للقوات الجوية الأوكرانية ومراقبين عسكريين. و أطلقت عشرات الطائرات المسيرة وصاروخين باليستيين على الأقل على المنطقة.

وقال فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا، إن الهجوم الروسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الأشخاص وألحق أضرارا بمبان إدارية تابعة لشركة محلية مشغلة للبنية التحتية للطاقة.

وأضاف كوهوت عبر تطبيق تليغرام للتراسل “لحسن الحظ لم تقع إصابات”.

إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بسقوط صاروخ باليستي على هدف في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. ولم تتضح بعد تفاصيل الأضرار الناجمة عن سقوط الصاروخ.

وتتزامن هذه التطورات مع حراك سياسي بهدف التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022، إذ استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس في واشنطن نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي وعددا من قادة أوروبا لبحث فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من لقاء جمع ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.