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وكالة: روسيا تسقط 8 صواريخ أتاكمز فوق بحر آزوف

منذ 34 دقيقة
جسر القرم

جسر القرم

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت ثمانية صواريخ من طراز أتاكمز فوق بحر آزوف واعترضت ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم الخميس.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عينته روسيا في شبه جزيرة القرم إن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بعبارتين قرب مدينة كيرتش وتم تعليق الحركة على خط العبارات هناك.

على نحو منفصل، قالت السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم الرئيسي الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا.

وفي آخر المستجدات نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله الخميس إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.

وقال لافروف إن مثل هذه الخطوة ستشكل استكمالا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف لافروف في مقابلة مع الوكالة “نتفق مع موقف (الصين) المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساوٍ وغير قابل للتجزئة”.

وقال “دعوني أؤكد مرة أخرى أن هذا يستلزم مراعاة الحقائق على الأرض، والتي تعكس إرادة من يعيشون هناك”.

ودعت روسيا مرارا لإجراء محادثات بشرط مسبق وهو أن تعترف كييف والغرب بالمكاسب التي حققتها على الأرض في أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف.

وانتقد لافروف الولايات المتحدة لمساعدتها أوكرانيا، وقال إن واشنطن أصبحت “شريكة في جرائم نظام كييف”.

وقال إن روسيا تعتبر التخطيط لإمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 ذات القدرات النووية “تحركا له مغزى” من جانب حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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