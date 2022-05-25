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وكالة: روسيا مستعدة لفتح ممر إنساني للسفن الغذائية

25 - مايو - 2022
مواطنون عالقون في مطار كييف

مواطنون عالقون في مطار كييف

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قوله اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا ستناقش احتمال إجراء تبادل للأسرى مع أوكرانيا بمجرد إدانة الأسرى الذين استسلموا، وقالت روسيا ومسؤولون في مناطق يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من موسكو إن بعض من استسلموا يجب محاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب.

وأشار رودينكو إلى أنه من السابق لأوانه تأسيس قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون الأوكرانية التي أصبحت روسيا تسيطر عليها.

هذا وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد صرحت إنه لا يوجد نشاط تجاري في أوكرانيا منذ بدء الحرب، مؤكدة أن روسيا تفرض حصارا بحريا في البحر الأسود وتمنع السفن التجارية من الحركة.

وأكدت أن القتال في أوكرانيا فرض ضغوطا على أسعار الحبوب حول العالم، ومن غير المرجح أن تعوض آلية التصدير البري في أوكرانيا الحصار الروسي.

الدفاع البريطانية أشارت إلى أن الحبوب الأوكرانية في المخازن ولا قدرة لتصدريها بسبب الحصار الروسي، مشددة على ان الحصار الروسي على التصدير من أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا.

    المصدر :
  • رويترز

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