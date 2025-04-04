وكالة روسية: بيلغورود "تحت السيطرة" بعد محاولة توغل أوكرانية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن القائد العسكري أبتي ألاودينوف قوله، اليوم الجمعة، إن الوضع في منطقة بيلغورود الروسية “تحت السيطرة” بعد أن حاول الجيش الأوكراني اختراق الحدود قبل أسبوعين.

وقال مدونون عسكريون روس “إن القوات الأوكرانية حاولت التوغل في بيلغورود المجاورة لمنطقة كورسك الروسية التي سيطرت على جزء منها العام الماضي وتكافح للحفاظ على مكاسبها هناك”.

ونقلت الوكالة عن ألاودينوف قوله إن القوات الروسية “تطهر مناطق” من القوات الأوكرانية التي لم تنجح في تحقيق هدفها المتمثل في انتزاع موطئ قدم لها في بيلغورود وتتكبد خسائر فادحة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير الواردة من ساحة المعركة.