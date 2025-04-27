وكالة روسية: روسيا ستدمر قريبا "فلول" الجيش الأوكراني في منطقة كورسك

مبنى سكني متضرر في أعقاب ما وصفته السلطات المحلية بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة في سياق النزاع الروسي الأوكراني، في كورسك، روسيا في 15 أبريل/نيسان 2025.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد أن قائدا عسكريا قال للرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو ستدمر قريبا “الفلول المتفرقة” للجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية.

وزعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن بلاده استعادت السيطرة على منطقة كورسك الحدودية التي شنت عليها أوكرانيا هجوما مفاجئا العام الماضي، على الرغم من أن الجيش الأوكراني أكد أن القتال لا يزال مستمرا.

وقال بوتين، السبت: “مغامرة نظام كييف فشلت فشلا ذريعا”، مهنئا القوات الروسية التي قال إنها هزمت الجيش الأوكراني في المنطقة، فيما يمثل دفعة رمزية لموسكو في مرحلة حاسمة من الحرب.

وفي المقابل، نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على تيليغرام ادعاء بوتين بشأن انتهاء الأعمال العدائية في كورسك، مؤكدةً أن “ادعاء بوتين بانتهاء الأعمال العدائية في كورسك غير صحيح”.

وأضاف المنشور: “العملية الدفاعية لقوات الدفاع الأوكرانية تتواصل في المناطق المحددة في منطقة كورسك. الوضع العملياتي صعب، لكن وحداتنا تواصل الاحتفاظ بمواقعها وأداء المهام الموكلة إليها”.

وشنت أوكرانيا توغلها المفاجئ في كورسك في أغسطس/آب الماضي، وسيطرت بشكل سريع على الأراضي، فيما كان أول غزو بري لروسيا من قِبل قوة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية.

منذ ذلك الوقت، تقاتل روسيا، بدعم جنود من كوريا الشمالية، لطرد القوات الأوكرانية من حدودها، بينما ضخت كييف موارد عديدة للتمسك بسيطرتها على الأراضي هناك، بهدف استخدامها كورقة مساومة رئيسية في أي محادثات سلام. كما تم تنفيذ الهجوم لتخفيف الضغط عن خط المواجهة الشرقي المحاصر.

وفي خطابه، قال بوتين إن استعادة كورسك “تهيئ الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق أخرى مهمة على الجبهة”.

وفي منشور على تطبيق تيليغرام، شكر فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنود الكوريين الشماليين، مشيدا بـ”مهنيتهم العالية وصمودهم وشجاعتهم وبطولتهم في المعركة”.

وكشف مسؤولون أوكرانيون وتقارير استخباراتية غربية أنه تم إرسال حوالي 12 ألف جندي كوري شمالي للقتال في روسيا.