وكالة روسية: موسكو تؤكد التغييرات في قيادة الجيش

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة إن الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية نشر تحديثا بأسماء المسؤولين عن مختلف المناطق العسكرية.

وبحسب الوكالة، فإن آندريه موردفيتشيف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية المركزية، وذلك تأكيدا لتقرير نشره في وقت سابق موقع آر.بي.سي الأخباري.

وأضافت الوكالة أن يفجيني نيكيفوروف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية الغربية وروستام مورادوف هو رئيس المنطقة الشرقية وسيرغي كوزوفليف هو رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية.

هذا وذكر موقع آر.بي.سي الإخباري الجمعة أن روسيا عينت اللفتنانت جنرال آندرى موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية ليحل محل الكولونيل جنرال ألكسندر لابين.

وتم تعيين لابين رئيسا لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة بشأن أدائه في أوكرانيا.