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وكالة للأمم المتحدة تحث إسرائيل لإلغاء الحظر على توصيل المواد الغذائية لشمال غزة

منذ 12 دقيقة
الحصول على وجبة تقي من الجوع صار حلما لكثيرين من أطفال غزة (رويترز)

الحصول على وجبة تقي من الجوع صار حلما لكثيرين من أطفال غزة (رويترز)

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دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن الناس هناك يواجهون “الموت القاسي بسبب المجاعة”.

وأضاف “يجب إلغاء القرار. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • رويترز

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