لوجانسك تعلن إرسال حبوب”محررة” الى روسيا

أفادت وكالة تاس للأنباء بأن منطقة لوجانسك، وهي إحدى منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا، أعلنت اليوم الخميس أنها ستبدأ قريبا إرسال شحنات حبوب “حررتها” قواتها بالسكك الحديدية إلى روسيا.

وقال يوري برونكو، وزير الزراعة في جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إنه لم يُرسل إلى الآن سوى كميات صغيرة من الحبوب بالشاحنات.

ونقلت عنه الوكالة قوله “غدا لحظة تاريخية.. ستذهب أولى عربات القطارات المحملة بالحبوب إلى روسيا.. 50 عربة.. أكثر من 3000 طن”.

وسبق لأوكرانيا توجيه اتهامات لروسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي احتلتها موسكو منذ أن شنت ما تقول إنها “عملية عسكرية خاصة” في فبراير شباط.

وقالت تاس إن مخازن الحبوب “في الجزء المحرر” من جمهورية لوجانسك تحتوي على نحو 300 ألف طن من القمح الشتوي و 200 ألف طن من بذور دوار الشمس، التي أشارت إليها بوصف بقايا محاصيل سابقة. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

قال برونكو إن المخازن ممتلئة للنصف تقريبا وإنه يتعين تصدير حمولة 120 إلى 130 عربة قطار ممتلئة بالحبوب يوميا لتفريغ هذه المخازن لاستقبال المحاصيل الجديدة.

ووصلت روسيا وأوكرانيا إلى طريق مسدود في قضية صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. واستولت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني، ومنعت الصادرات الزراعية مما أدى إلى زيادة تكلفة الحبوب.