وكالة نقلاً عن الكرملين: بوتين وترامب بحثا رفع مستوى الممثلين في محادثات أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا في مكالمة هاتفية استمرت 40 دقيقة فكرة رفع مستوى الممثلين في المحادثات الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف قوله “تمت مناقشة فكرة أنه سيكون من المفيد استكشاف إمكانية رفع مستوى الممثلين من الجانبين الأوكراني والروسي، أي الممثلين المشاركين في المفاوضات المباشرة”.

فيما قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع محادثاته في واشنطن مع قادة أوروبا ليتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الدبلوماسي أنه من المقرر استئناف المحادثات بعد المكالمة، التي قال ترامب في البداية إنه سيجريها بعد أن يتشاور مع الزعماء الأوروبيين.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية أول من نشر نبأ المكالمة.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.