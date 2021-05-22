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ولاية أميركية تحدد موعداً للتخلي عن التباعد الاجتماعي

منذ 18 ساعة
كورونا اميركا

اميركا

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أعلن مدير الصحة في ولاية كاليفورنيا مارك غالي أن الولاية الأميركية لن تفرض التباعد الاجتماعي كما ستسمح للأعمال بالعمل بكامل طاقتها عندما تعيد الولاية فتح أبوابها في 15 حزيران المقبل.

وقال غالي، الجمعة، إن التراجع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس وزيادة التطعيمات يعنيان أنه من الآمن بالنسبة للولاية رفع كافة القيود تقريبا الشهر المقبل، مضيفاً أن كاليفورنيا تنوي اتباع إرشادات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بشأن ارتداء الكمامات والسفر داخليا وخارجيا.

كانت كاليفورنيا أول ولاية تصدر أوامر بالإغلاق في أنحاء الولاية عند ظهور فيروس كورونا في مارس 2020 وفي بداية 2021، وكانت بؤرة التفشي في الولايات المتحدة.

وتوفى نحو 63 ألف شخص بسبب كورونا في كاليفورنيا، وهو أكبر عدد من الوفيات في أي ولاية أميركية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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