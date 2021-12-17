السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولاية نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

منذ 7 ساعات

حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول

A A A
طباعة المقال

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول يوم الجمعة أن الولاية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في يوم واحد منذ تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ21000 حالة يوم الخميس.

ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، فإن حوالي 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أي ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.

وقالت هوشول في بيان صحفي يوم الجمعة: “زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين”.

ويأتي أحدث تقرير في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة الحالات المتزايدة الناجمة عن متغير “دلتا” بينما ينتشر متغير “أوميكرون” المكتشف حديثا بسرعة.

وشكل متحور “أوميكرون” نسبة 13.1٪ من جميع حالات كوفيد في نيويورك ونيوجيرسي الأسبوع الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت ولاية نيويورك أنه تم إعطاء أكثر من 129 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم الخميس.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

جيك ساليفان
ساليفان: نسعى لتحقيق تقدم تدريجي مع كوريا الشمالية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين للبابا فرنسيس: يمكننا معاً حماية المسيحيين
روسيا تنسحب رسمياً من معاهدة السماء المفتوحة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة تعبيرية
جنّ “نصيبين”.. كيف كان لقاء النبي محمد بأكبر وأقوى قبيلة من الجن؟
توتر غير مسبوق بين الحوثيين وطهران.. هل تم طرد السفير الإيراني حقاً؟!
كندا ولبنان
كندا تحذر رعاياها.. لا تذهبوا إلى هذه المناطق في لبنان!!