ولاية ويسكنسن تصادق على فوز بايدن بالانتخابات الاميركية

صادقت ويسكنسن بعد إعادة الفرز على فوز الرئيس الأميركية المنتخب جو بايدن بالانتخابات في الولاية.

وصادقت ولاية أريزونا رسميا اليوم، على نتائج أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت بداية تشرين الأول الحالي، بفوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي وعددها 11 صوتا.

وأوضحت وزيرة خارجية الولاية كايتي هوبز، أن “عملية الانتخابات كانت الأكثر تأمينا في التاريخ الحديث، “على الرغم من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة”.

وصادقت هوبز على النتائج اليوم بحضور حاكم الولاية دوج دوسي والمدعي العام مارك برنوفيتش جنبًا إلى جنب مع رئيس المحكمة العليا في أريزونا روبرت بروتينيل، وفقًا لما يقتضيه قانون الولاية.

ويعتبر تأكيد النتائج من جانب سلطات الولايات أمرا روتينيا بعد كل انتخابات. لكن رفض ترامب الإقرار بهزيمته التي أعلنت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أربعة أيام من الاستحقاق، ساهم هذا العام في تعقيد هذه العملية وتأخيرها وخصوصا في الولايات الرئيسية.