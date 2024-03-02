"ولعت" بين نتنياهو وغانتس.. الحكومة الإسرائيلية لها رئيس وزراء واحد!

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن اندلاع خلاف حاد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعضو حكومة الحرب بيني غانتس، على خلفية زيارة الأخير إلى واشنطن.

وقالت الصحيف الإسرائيلية، إن زيارة غانتس إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات هناك، لم تُجدول بالتنسيق مع نتنياهو، الذي اعتبرها تجاوزا لمنصبه.

وتأتي الرحلة وسط مساع لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، وحديث عن نفاد صبر الإدارة الأميركية من سلوك نتنياهو في الحرب.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مكتب نتنياهو “غضب رئيس الوزراء من سفر غانتس من دون موافقته، خلافا للوائح الحكومية التي تتطلب من الوزراء تنسيق رحلاتهم مع رئيس الحكومة، بما في ذلك الموافقة على السفر”.

وحسب مقربين من نتنياهو، فإن “رئيس الوزراء أوضح لغانتس أن إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط”.

ومن المتوقع أن يزور غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لندن بعد واشنطن.