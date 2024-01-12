"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي أن اشتباكاً كلامياً اندلع بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كلاميا مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هاجم وزير الدفاع غانتس بقوله “ضحكت عندما قلت إن هناك حاجة إلى إجراءات مضادة مستهدفة، قلت إنني لا أفهم شيئا، ربما يكفي غطرسة”.

ورد عليه غالانت: “نحن نعرف ما نقوم به، إن حقيقة التحقيق معك من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) لا تعني أنك تفهم بالاستخبارات”، وذلك قبل أن تقول وزيرة المواصلات ميري ريغيف “أوه! بدأ العرض، والآن سأخرج الفشار، وأخرجت كيسا من الفشار”، في إشارة إلى استخدام الفشار عادة في دور السينما أثناء عرض الأفلام.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” حقق مع بن غفير في السنوات الماضية على خلفية علاقاته مع منظمات إسرائيلية متطرفة.

غير أن بن غفير رد على غالانت بالقول: “إن أعدادا كبيرة من الإرهابيين يختبئون في رفح جنوب قطاع غزة وحان الوقت للعمل هناك أيضا”، ورد عليه غالانت: هل ذهبت إلى رفح من قبل؟.

وادعى بن غفير: لقد كنت في غزة في الأوقات التي لم تكن فيها، ولكن حان الوقت لكي تتوقف عن الاستخفاف، إلا أن غالانت رد عليه قائلا: “سمعنا عنك”.