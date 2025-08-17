الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
ولي العهد الأردني يعلن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً

منذ 12 دقيقة
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أفاد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني، اليوم الأحد، خلال لقائه مجموعة من شباب وشابات محافظة إربد، بعزم المملكة إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم في القريب.

وخدمة العلم في الأردن هي خدمة عسكرية إلزامية للذكور الأردنيين، وتهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم للانخراط في الحياة العملية والوطنية، يتم تنظيمها بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وتتضمن تدريباً عسكرياً ومهنياً.

وأكد ولي العهد الأردني أن الهدف من البرنامج هو “تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه”، مشيراً إلى أن “التجربة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الشباب بأرضهم، وتعمل على صقل الشخصية والانضباط”، خاصة في ظل مرافقة الشباب للقوات المسلحة الأردنية خلال فترة الخدمة.

وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع الشركاء على تطوير برنامج خدمة العلم وفق جدول زمني واضح، بحيث يخضع لسلسلة من الإجراءات قبل الإعلان عن تفاصيله.

وأكد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني أن تفاصيل برنامج “خدمة العلم الجديد” سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي مشترك بين الجيش الأردني والحكومة.

وينص قانون خدمة العلم القديم في الأردن على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاماً بالخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ينتقل بعدها إلى الخدمة الاحتياطية لمدة خمس سنوات، ثم إلى الجيش الشعبي. ويُستثنى من الخدمة وحيد الوالدين وغير القادرين صحياً، فيما يُمنح التأجيل للطلبة بين 18 و28 عاماً أو في حال عدم توفر استيعاب لدى الجيش.

