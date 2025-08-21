الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
ولي العهد السعودي بحث أحداث المنطقة مع الرئيس المصري

منذ 7 دقائق
ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا تطورات أوضاع فلسطين - مصدر الصورةواس

ناقش ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر نيوم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.

جاء ذلك في أثناء استقبال ولي العهد السعودي للرئيس المصري في نيوم، – شمال غرب السعودية -، فيما حضر الاستقبال، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، و رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، و حضر من الجانب المصري، معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

إلى ذلك، غادر الرئيس المصري نيوم وكان ولي العهد السعودي في مقدمة مودعيه، وذكرت الرئاسة المصرية أن زيارة الرئيس المصري جاءت تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لما كشفته الرئاسة المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

في الإطار ذاته، صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، فضلاً عن كونها تجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية، والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

    المصدر :
  • العربية

