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ولي العهد السعودي لبلينكن: لوقف النار في غزة.. واستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق الفلسطينيّة

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 12:51 مساءً
ولي العهد السعودي خلال لقائه مع بلينكن

ولي العهد السعودي خلال لقائه مع بلينكن

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في التصعيد العسكري الإسرائيليّ في غزة.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدًا سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

فيما حضر من الجانب الأميركي، السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومستشار وزارة الخارجية الأميركية ديرك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائب الرئيس المسؤول عن السياسة في وزارة الخارجية توم سوليفان.

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