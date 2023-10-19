ولي العهد السعودي لسوناك: استهداف المدنيين بغزة "جريمة شنيعة"

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) (الخميس 19-10-2023) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة “جريمة شنيعة واعتداء وحشيا”.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داوننج ستريت اليوم الخميس إن سوناك اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي للصراع بين إسرائيل وحركة حماس في الشرق الأوسط.

وأضاف المكتب بعد أن التقى الزعيمان خلال زيارة سوناك للسعودية “لقد أكدا على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة واتفقا على تنسيق العمل على هذه الجبهة”.

وتابع أن “رئيس الوزراء شجع ولي العهد على استخدام القيادة السعودية في المنطقة لدعم الاستقرار، الآن وعلى المدى الطويل”.