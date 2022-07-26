ولي العهد السعودي: نيوم ستضيف "ترليون ريال" لحجم سوق الأسهم السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027 وتلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع مدينة نيوم المستقبلية، وفقاً لما ذكرته قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية.

وأضاف ولي العهد في تصريحات للصحفيين أن نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى 2030 وبعد ذلك ستكون مستدامة.

وقال الأمير محمد إن نيوم ستُضيف ما لا يقل عن تريليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية.

يشار إلى إلى أن ولي العهد السعودي كان قد كشف في وقت سابق عن تصميمات مدينة “ذا لاين”، بمشروع نيوم الضخم بشمال غرب المملكة.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، تتمحور المدينة حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

وتعكس تصاميم “ذا لاين”، بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

ومن أهم مواصفات مدينة “ذا لاين”، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متراً ، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم، بحسب “واس”.

وحسب المشروع، تتيح “ذا لاين” لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.