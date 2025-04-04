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ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة

4 - أبريل - 2025
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا، مساء الخميس، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني جرى خلاله “بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

من جانبها، ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) مساء الخميس أن بزشكيان أكد خلال الاتصال أن بلاده لا تسعى “للحرب مع أي دولة، لكننا لا نتردد في الدفاع عن أنفسنا، وجاهزيتنا وقدراتنا في هذا الصدد هي على أعلى مستوى”، مؤكدا أنه لا مكان للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية في عقيدة ايران الأمنية والدفاعية.

وقال الرئيس الإيراني “انني على ثقة من أن الدول الإسلامية من خلال العمل معا تستطيع أن تحقق الأمن والازدهار في المنطقة على أفضل وجه”.

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