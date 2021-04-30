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ولي العهد السعودي والمبعوث الأميركي الخاص "ليندركينغ" بحثا الأزمة اليمنية

30 - أبريل - 2021
ولي العهد السعودي والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن

ولي العهد السعودي والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

إلى ذلك حضره القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن كريستوفر هينريل.

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