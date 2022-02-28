الثلاثاء 8 ذو القعدة 1443 ﻫ - 7 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده باتفاق “أوبك بلاس”

28 - فبراير - 2022
منظمة أوبك

منظمة أوبك

A A A
طباعة المقال

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، “الأوضاع في أوكرانيا، وأثر الأزمة على أسواق الطاقة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي لماكرون أن بلاده ستحافظ على التزاماتها في اتفاق تحالف “أوبك بلاس” حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده إلى جانب روسيا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

مشدداً على “حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلاس”.

وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بقرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن هجوم على أوكرانيا حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو.

ويسود العالم حالة من الترقب للآثار الاقتصادية المقبلة للغزو الروسي على سوق الطاقة والمال، فيما يتوقع خبراء أن تجد روسيا نفسها معزولة وتعاني من خسائر اقتصادية خطيرة.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”