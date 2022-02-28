ولي العهد السعودي يؤكد التزام بلاده باتفاق “أوبك بلاس”

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، “الأوضاع في أوكرانيا، وأثر الأزمة على أسواق الطاقة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي لماكرون أن بلاده ستحافظ على التزاماتها في اتفاق تحالف “أوبك بلاس” حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده إلى جانب روسيا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

مشدداً على “حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلاس”.

وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بقرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن هجوم على أوكرانيا حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو.

ويسود العالم حالة من الترقب للآثار الاقتصادية المقبلة للغزو الروسي على سوق الطاقة والمال، فيما يتوقع خبراء أن تجد روسيا نفسها معزولة وتعاني من خسائر اقتصادية خطيرة.