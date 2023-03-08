ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي باليمن

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز دعم المملكة العربية السعودية لكل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي باليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع ولي العهد السعودي بحضور رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس في الديوان الملكي بقصر اليمامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

والهدنة التي كانت سارية في اليمن لستة أشهر انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد تعثر تمديدها رغم المساعي الأممية.

وأعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مؤكداً أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في الثاني من أغسطس/أب 2022، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس/أب وحتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة.