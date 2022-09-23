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ولي العهد السعودي يبحث أمن الطاقة مع هوكشتاين

منذ ساعة واحدة
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

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قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى (الجمعة 23-9-2022) مع مستشار أمن الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكجورك، في جدة.

وقالت الوكالة “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار. كما تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن”.

وأبدى الجانب الأميركي خلال اللقاء شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة الأمير محمد بن سلمان التي تكلّلت بالنجاح بالإفراج عن مواطنين أميركيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله من جهود إنسانية في هذا الشأن.

    المصدر :
  • رويترز

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