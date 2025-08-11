ولي العهد السعودي يبحث مع العاهل الأردني تطورات الأوضاع في فلسطين

بحث رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر نيوم اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.

ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى نيوم، في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية البتراء، أن العاهل الأردني عقد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاء بمدينة نيوم، تناول العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية، كما بحثا أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية، ورافق الملك عبدالله الثاني في الزيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

قمة سعودية – أردنية

وتتوافق مواقف البلدين في أغلب الملفات الإقليمية، لاسيما ما يتعلق بالتمسك بحل الدولتين، والحرب في غزة، وشهدت الرياض، العام الماضي، انعقاد قمة سعودية – أردنية شدد فيها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وملك الأردن عبد الله الثاني، على ضرورة الوقوف الكامل إلى جانب فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم، فيما يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، حيث تأتي زيارة ملك الأردن في إطار التنسيق الإقليمي بين البلدين.