الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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ولي العهد السعودي يبحث مع غوتيريش خفض التصعيد في غزة

منذ 19 دقيقة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، التصعيد العسكري في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، مساء اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد أكد أهمية “خفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل الجهود الممكنة كافة لمنع اتساع رقعة العنف”.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على الدور الأممي لتأمين مسارات لإيصال المساعدات إلى غزة.

يأتي ذلك فيما كان ولي العهد السعودي قد أكد لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت سابق اليوم، أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة “جريمة شنيعة واعتداء وحشيًا”.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داوننغ ستريت اليوم الخميس، إن سوناك اتفق مع ولي العهد السعودي على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي للصراع بين إسرائيل وحركة حماس في الشرق الأوسط.

وأضاف المكتب بعد أن التقى الزعيمان خلال زيارة سوناك إلى السعودية: “لقد أكدا ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة واتفقا على تنسيق العمل على هذه الجبهة”.

وتابع أن “رئيس الوزراء شجع ولي العهد على استخدام القيادة السعودية في المنطقة لدعم الاستقرار، الآن وعلى المدى الطويل”.

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