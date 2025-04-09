ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني

ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر تحدث هاتفياً مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما تضمنت الاتصال تأكيد الجانبان على متانة الشراكة التجارية التي تجمع بين الرياض – لندن، وفقاً لما ذكرته الحكومة البريطانية.

إلى ذلك، كان ستارمر في وقت سابق قد زار الرياض وأٌجريت له مراسم استقبال رسمية في قصر اليمامة، والتقى حينها بالأمير محمد بن سلمان.

في تلك الأثناء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق مصالحهما.