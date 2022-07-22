ولي العهد السعودي يزور اليونان للتوقيع على اتفاقيات للطاقة والاتصالات

قالت وزارة الخارجية اليونانية الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور اليونان في 26 يوليو تموز للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في أول زيارة له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يوقع الزعيمان عددا من الاتفاقات الثنائية، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن الاتفاقات تتعلق بمجالات الطاقة والتعاون العسكري ومد كابل اتصالات بحري ضمن مجالات أخرى.

واتفقت اليونان والسعودية في مايو أيار على البنود الرئيسية لإقامة مشروع مشترك لمد كابل البيانات الذي سيربط أوروبا بآسيا. وستقوم شركة (مينا هاب) بتطوير “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط” المملوك لكل من شركة الاتصالات السعودية وشركة تي.تي.إس.إيه اليونانية للاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية.

وستكون الزيارة محط اهتمام كبير بعد أن أثار مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عاصفة من الغضب في الغرب.

وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد وافق بشكل مباشر على قتل كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست. وينفي الأمير أي دور له في الحادثة.

وزار بعض الزعماء الغربيين الرياض منذ ذلك الحين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي. وقال بايدن إنه واجه الأمير محمد بشأن جريمة القتل وإن ولي العهد أخبره أنه حاسب المسؤولين عن ذلك.

كما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وميتسوتاكيس نفسه المملكة العام الماضي.