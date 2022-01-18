ولي العهد السعودي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، الذي وصل إلى السعودية اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها.

وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس مون بعد الظهر في مطار الملك خالد الدولي بعاصمة السعودية الرياض، حيث أقيم له استقبال رسميا للترحيب به.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي، السعودية، منذ زيارة الرئيسة السابقة “بارك كون-هيه” في عام 2015.

ومن المنتظر أن تتمحور محادثات الرئيس الكوري مع ولي العهد السعودي، حول سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدن اللذين يحتفلان بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، ليشمل المجالات المستقبلية مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين، فضلاً عن التعاون في الطاقة التقليدية وبناء البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون الجوهري بين البلدين في الصناعات الجديدة مثل الهيدروجين والقطاعات الرقمية، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف “رؤية 2030″، وهي استراتيجية تنمية وطنية للسعودية تهدف إلى التخلص من الاعتماد على النفط والتنويع الصناعي.

وبدأ رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى 22 يناير وتشمل الإمارات والسعودية ومصر.

وصرح المكتب الرئاسي بسيئول الأربعاء بأن مون سيستغل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي مون الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الرياض للإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.

يذكر أن 68% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام تأتي من الدول الأعضاء في المجلس.

كما سيزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر يومي 20 و21 يناير لإجراء اجتماع قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور اجتماع مائدة مستديرة للأعمال الخضراء والمستقبلية بين البلدين.

ويخطط الجانبان للاتفاق على بدء دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإذا تم توقيعها، ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.