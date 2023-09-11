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ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

منذ ساعة واحدة
ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

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قالت وكالة الأنباء السعودية الاثنين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، ومن المقرر خلالها أن يعقد اجتماعا مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية والهند في بيان مشترك الاثنين أن المملكة ملتزمة بكونها شريكا يمكن التعويل عليه ومصدرا لإمدادات النفط الخام للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأضاف البيان “تشدد السعودية والهند على ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية وأهمية دعم استقرار أسواق النفط”.

هذا وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية الاثنين إن البلاد ستتصل بشبكة سكك حديدية وموانئ تربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا جرى الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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