ولي العهد السعودي يطالب بوقف الهجوم على قطاع غزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.

كما شدد ولي العهد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.

وأشار خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

ولي العهد والرئيس الفرنسي

كما أكد ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في القطاع ومحيطه.

وأكد ولي العهد السعودي “سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.”

وشدد على “رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية”.

كما شهد الاتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مناقشة التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما شدد ولي العهد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.