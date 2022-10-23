ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الأحد 23-10-2022) مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية من وإلى المملكة، مستهدفا جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة خصصت للمبادرة ميزانية حوافز بنحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، ولم تذكر تفاصيل.

وأعلنت السعودية العام الماضي أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار ريال في البنية التحتية، التي تشمل المطارات والموانئ البحرية، بنهاية هذا العقد في محاولة لكي تصبح مركزا في مجال النقل والخدمات اللوجستية بموجب خطة للتنويع الاقتصادي.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن المبادرة تهدف إلى إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة. وأشار البيان إلى أن المملكة تعمل على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب.

وأضاف البيان أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تُتيح للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل اقتصاد المملكة القوي والمتنامي وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وتوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة، مشيرا إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج.

وتهدف رؤية الأمير محمد لعام 2030 إلى تحديث المملكة وتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط.