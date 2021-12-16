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ولي العهد السعودي يلتقي رئيس منتدى "دافوس" ووزير الدفاع البريطاني

16 - ديسمبر - 2021
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بورغ برينده ووزير الدفاع البريطاني بين والاس، بحث معهما ملفات مختلفة، وآخر المستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.

واستعرض بن سلمان مع رئيس “دافوس” عددا من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن في 16 سبتمبر 2021 ، اعتزامه العودة إلى منتجع دافوس في سويسرا لعقد مؤتمره المقبل الذي يجمع نخبة شخصيات من عالمي السياسة والأعمال؛ وذلك إثر إلغاء مؤتمر عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

أما خلال اللقاء مع والاس، فتم عرض مجالات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في الجانب الدفاعي، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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