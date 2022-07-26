ولي العهد محمد بن سلمان في زيارة رسمية الى اليونان وفرنسا

قالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية الثلاثاء، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة في زيارة رسمية، لليونان وفرنسا، هي الأولى إلى دول بالاتحاد الأوربي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت آخر زيارة رسمية له خارج الشرق الأوسط إلى اليابان في عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأفادت وزارة الخارجية اليونانية بأن الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، سيلتقي برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقات ثنائية في مجالات الطاقة والتعاون العسكري فضلا عن كابل اتصالات تحت البحر، إلى جانب أمور أخرى.

كان ميتسوتاكيس من بين الزعماء الغربيين الذين زاروا الرياض بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي الواقعة التي أثارت تنديدا في الغرب وشوهت صورة الأمير كإصلاحي يدفع باتجاه انفتاح السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرياض العام الماضي والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمير محمد في زيارة إلى المملكة هذا الشهر، إذ تعمل واشنطن على تخفيف حدة التوتر مع الرياض.

واتهمت المخابرات الأمريكية الأمير محمد بالضلوع في مقتل خاشقجي، وهي تهمة نفاها الأمير والسلطات السعودية.