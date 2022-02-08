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ولي عهد أبوظبي متصلا بأردوغان: ليمتعك الله بموفور الصحة والعافية

8 - فبراير - 2022
ولي عهد أبوظبي و أردوغان

ولي عهد أبوظبي و أردوغان

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أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن بن زايد أعرب خلال الاتصال لأردوغان عن تمنياته له “بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت”.

كما أعرب عن تمنياته للسيدة الأولى أمينة أردوغان “الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض وللشعب التركي الصديق السلامة من كل مكروه”.

وذكرت الرئاسة التركية في تغريدة عبر “تويتر” أن “أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وخلال الاتصال أعرب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته بالشفاء للرئيس أردوغان وعقيلته السيدة أمينة أردوغان”.

من جانبه، قال الرئيس التركي، في حسابه الناطق بالعربية عبر “تويتر”: “باسمي وبالنيابة عن السيدة أمينة أود أن أقدم شكري الجزيل إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على لطفه”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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