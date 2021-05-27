ولي عهد أبو ظبي يصل الأردن لبحث "القضية الفلسطينية"

أفادت وكالة “بترا” بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، استقبلا اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري.

وبحث الملك الأردني وولي عهد أبوظبي العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب العاهل الأردني، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان، ويرافق ولي عهد أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين، وذلك بحسب “بترا”.