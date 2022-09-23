ولي عهد إيران السابق: الثورة الإيرانية بحاجة إلى دعم دولي

أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في تغريدة له، عن لقائه بوفد من البرلمان الأوروبي بشأن الاحتجاجات الجارية في إيران، وكتب: “الثورة الإيرانية بحاجة إلى دعم دولي”.

وأضاف رضا بهلوي: “مطالبنا من أوروبا تشمل دعمًا مباشرًا وفوريًا لاحتجاجات إيران، ودعم شركات التكنولوجيا الأوروبية لتوفير الإنترنت والشبكات الافتراضية، وفرض عقوبات أوروبية ضد مسؤولي النظام، واستدعاء السفراء الأوروبيين من إيران احتجاجًا على القمع المتزايد والتضامن مع الشعب”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن، وحمّلتها مسؤولية وفاة “مهسا أميني” (22 عاما) التي فارقت الحياة في حجز للشرطة الأسبوع الماضي، وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية شرطة الأخلاق بانتهاك حقوق المتظاهرين السلميين، وقالت إنها فرضت عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، ومن بينهم قائد القوات البرية بالجيش الإيراني.

في السياق، قالت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” في بيان: “مهسا أميني كانت امرأة شجاعة، كان موتها في حجز لشرطة الأخلاق عملًا وحشيا آخر لقوات أمن النظام الإيراني ضد شعبه”.

وأضافت: “ندين بأشد العبارات هذا العمل المشين وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء العنف الذي تمارسه ضد النساء، وكذلك حملتها العنيفة المستمرة على حرية التعبير والتجمع”.