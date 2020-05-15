ولي عهد إيران السابق يغرّد مهاجماً المسؤولين الإيرانيين.. هكذا يقتلون الشباب

هجوم عنيف شنّه ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي على المسؤولين الايرانيين، تعليقًا على مقتل 19 جنديًا من القوات البحرية الإيرانية، بصاروخ استهدف البارجة “كنارك“، حيث وصفهم بالكاذبين الجبناء والمجرمين.

وذلك في تغريدة في حسابه عبر تويتر مساء الخميس، شارك خلالها فيديو للرئيس الإيراني حسن روحاني يتكلم فيه عن الذين يسقطون في البحر من الجنود، معتبراً أن أجرهم أعظم بـ 10 مرات من غيرهم، حيث قال بهلوي “يقتلون الشباب في البر والجو والبحر، ثم يهنون أسرتهم عبر الكذب عليهم، وتخديرهم بتحويرات وتأويلات دينية” معتبرا من” يعتقدون أنهم قادرون على تغيير سلوك النظام الإيراني الرجعي والإجرامي، واهمون، وحالهم كحال من يحرث في البحر”.

وسبق ان اكد روحاني تعليقا على اطلاق مدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية صاروخا عن طريق الخطأ خلال مناورة بحرية ظهر الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابة سفينة کنارك، ومقتل 19 وإصابة 15 جنديا بجروح، أن”ملابسات الحادث قيد التحقيق والدراسة، وعندما تصبح جميع الزوايا واضحة، سيتم إطلاع أبناء الشعب على النتائج”، كما اعتبر”أن القتال في الماء له مكانة برواياتنا. فالمقاومة والتضحية بالنفس في كل مكان مقدسة” وان” أجر القتال في البحر هو 10 أضعاف القتال على الأرض”.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه اي مسؤول في النظام الإيراني رسميًا تفاصيل “حادث سفينة كنارك”، اشار قائد الجيش الايراني عبدالرحيم موسوي، إن أربعة فرق من هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع والجيش والبحرية ستحقق بالحادث.

ليست المرة الاولى التي يشن فيها رضا بهلوي هجوماً على المسؤولين الايرانيين فقد سبق ان هاجم النظام الإيراني بشدة على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بسبب زيادة أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية،

حيث قال بهلوي الذي أطاحت الثورة الإيرانية التي قادها الخميني بحكم والده في العام 1979، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” في شهر تشرين الثاني الماضي، إن “النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، وجعل الفقر والمعاناة مجانا للإيرانيين”، مضيفاً” الحل الوحيد هو إسقاط هذه الطائفة المعادية التي تعمل ضد إيران.. يكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك”.