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ولي عهد البحرين يدعو حماس وإسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين

منذ 34 دقيقة
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد

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دعا ولي عهد البحرين (الجمعة 17-11-2023) حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة، ودعا إسرائيل في المقابل للإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

أكثر من 12 ألف شهيد في غزة

في السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إن ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني، بينهم خمسة آلاف طفل، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما ذكر في بيان “بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 51 صحفيا. فيما زاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء”.

كما جاء في البيان “بلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

    المصدر :
  • رويترز

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