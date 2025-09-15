الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
ولي عهد الكويت: أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

منذ 22 دقيقة
الشيخ صباح الخالد الصباح

جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له أراضي الدوحة، مؤكداً دعم بلاده التام للإجراءات القطرية كافة التي من أجلها المحافظة على أمن الدوحة، واستقرارها، وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، قائلاً: أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

جاء ذلك في إطار أعمال القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد تجاه الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، عقب اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، إذ ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة.

وشدد ولي العهد الكويتي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً رفض بلاده أي تصعيد ورفض للممارسات التي من شأنها تفضي إلى إشعال نزعة التطرف والكراهية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

