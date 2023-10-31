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ولي عهد الكويت يستنكر "انتهاكات العدوان الإسرائيلي" في غزة

منذ 20 دقيقة
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

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استنكر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات للتهجير القسري، التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية”.

وقال الشيخ مشعل، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، الثلاثاء، إن “الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، من أحداث دامية”.

وطالب ولي عهد الكويت بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد على موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على “تأييد الكويت لكافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية”.

 

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