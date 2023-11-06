مدير المخابرات الأميركية "بيل بيرنز" يصل إلى إسرائيل

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن مدير المخابرات المركزية الأميركية “بيل بيرنز” وصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات ضمن جولة تشمل دولا عدة بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أن مدير “CIA” سيبحث في جولته الوضع في غزة ومفاوضات إطلاق الرهائن ومنع توسع الحرب.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مدير “CIA” اجتمع الأحد في إسرائيل مع مدير الموساد، وسيجتمع غدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لموقع أكسيوس، سيجري “بيرنز” محادثات مع عدد من النظراء والقادة في الشرق الأوسط لـ”لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بما فيها الوضع في غزة، ودعم المفاوضات لإطراق سراح الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بردع دول أو فاعلين آخرين من توسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، أن مسؤولين أميركيين يقدمون النصيحة لنظرائهم الإسرائيليين، لاتخاذ خطوات تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب في غزة.

وطبقا للصحيفة ذاتها، فإن المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين أن بإمكانهم تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، إذا قاموا بتحسين طريقة استهدافهم لقادة حماس، وجمعوا المزيد من المعلومات الاستخبارية عن مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحركة قبل شن الضربات.