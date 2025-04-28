"وودسايد إنرجي" في محادثات مع شركة بترول كويتية لبيع حصة بأمريكا

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم الاثنين، أن شركة وودسايد إنرجي تجري محادثات مع وحدة خارجية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية لبيع حصة في مصنعها للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا بالولايات المتحدة.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن الوحدة الخارجية، وهي الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، تدرس أيضا الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من هذا المصنع، مشيرا إلى أن شركات أخرى مهتمة أيضا بالحصول على حصص في هذا المصنع وإمدادات.

لم ترد كوفبيك ووودسايد إنرجي بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

ووافقت وودسايد، وهي أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا، هذا الشهر على بيع حصة 40 بالمئة في مصنعها للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا إلى شركة ستونبيك الأمريكية التي تستثمر في البنية التحتية مقابل 5.7 مليار دولار.

كما أبرمت الشركة اتفاق إمدادات مع شركة المرافق الألمانية يونيبر في أبريل نيسان لتوريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من هذا المصنع.

واشترت وودسايد شركة تيلوريان مقابل 1.2 مليار دولار العام الماضي لتطوير مصنع الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، الذي كان يعرف سابقا باسم دريفتوود وتبلغ طاقته الإنتاجية 27.6 مليون طن سنويا، على أربع مراحل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المرحلة الأولى نحو 16 مليار دولار.

وأوردت رويترز في فبراير شباط أن وودسايد أجرت محادثات مع مشترين محتملين للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، منهم شركات طوكيو جاز وجيرا اليابانية وميد أوشن إنرجي المدعومة من عملاق النفط أرامكو السعودية.