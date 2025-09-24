وودسايد الأسترالية تبرم صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع بوتاش التركية

قالت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية اليوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقا لتوريد حوالي 5.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش).

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، اتفقت أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في أستراليا على التوريد لمدة تسع سنوات بدءا من عام 2030، بشكل أساسي من مشروعها للغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وتأتي هذه الصفقة بينما يحتمل أن تشهد الولايات المتحدة فائضا في المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة المقبلة، لكن شركة وودسايد لا تزال متفائلة بشأن جانب الطلب على السلعة، إذ تتوقع نموا قدره 50 بالمئة على مدى العقد المقبل.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار “عبرت الشركتان بالفعل عن عزمهما توسيع العلاقة إلى ما هو أبعد من اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال المقترحة وبناء تعاون استراتيجي في المنطقة الأوسع نطاقا”.

ومجمع وودسايد للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، وهو أكبر استثمار أجنبي في تاريخ الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة، هو أول مشروع أمريكي للغاز الطبيعي المسال يحصل على التصريح المالي بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني ووعده بإطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي في العالم.

وحصل المشروع على الموافقة النهائية في أواخر أبريل نيسان، ومن المقرر أن يتم تسليم أول شحنة غاز في عام 2029.

وقالت وودسايد في أوائل مايو أيار إنها تتطلع إلى بيع حصة إضافية تتراوح من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة وسط اهتمام متزايد بالمشروع، الذي تبلغ تكلفته 17.5 مليار دولار، منذ الموافقة النهائية عليه.