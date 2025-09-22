وول ستريت تبلغ مستويات إغلاق قياسية جديدة وارتفاع أسهم إنفيديا وأبل

سجلت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاث ارتفاعات قياسية عند الإغلاق للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، إذ صعدت أسهم إنفيديا بعد أن قالت الشركة إنها ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار في أوبن إيه.آي.

ومما عزز المؤشرات أيضا، ارتفعت أسهم شركة أبل بعد أن رفعت شركة ويدبوش السعر المستهدف للسهم استنادا إلى مؤشرات طلب قوية على هاتف آيفون 17.

وأدلى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتعليقات تشكك في الحاجة إلى مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات ستأتي في اجتماعاته القادمة.

وقال أوليفر بورش، نائب الرئيس والمستشار في شركة ويلثسباير أدفايزرز في ويستبورت بولاية كونيتيكت “هناك حاجة إلى عامل محفز يدفع الأسهم إلى الارتفاع بشكل ملموس، ويبدو أن الأسواق تتجاهل نوعا ما الرياح المعاكسة المحتملة”.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 29.58 نقطة، أو 0.44 بالمئة، ليغلق عند مستوى 6693.96 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 156.04 نقطة، أو 0.69 بالمئة، ليصل إلى 22786.71 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 70.65 نقطة، أو 0.15 بالمئة، ليصل إلى 46385.92 نقطة.