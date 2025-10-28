وول ستريت تبلغ مستويات قياسية مرتفعة مع صعود سهم إنفيديا

سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مستويات مرتفعة قياسية عند الإغلاق مجددا، اليوم الثلاثاء، مع صعود سهم شركة (إنفيديا) بعد أنباء ذكرت أنها ستصنع أجهزة كمبيوتر عملاقة تعمل بالذكاء الاصطناعي لوزارة الطاقة الأمريكية، وبفضل تفاؤل المستثمرين بشأن نتائج الشركات قبل الإعلان عن نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع.

وقال جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا إن الشركة ستصنع سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة لوزارة الطاقة الأمريكية، وذكر أن الشركة لديها حجوزات بقيمة 500 مليار دولار لرقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها. وأعلنت إنفيديا أيضا عن تفاصيل جديدة مع شركة (نوكيا) الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات لاستهداف سوق الاتصالات بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة (مايكروسوفت) أيضا بعد أن توصلت الشركة إلى صفقة تسمح بإعادة هيكلة (أوبن إيه.آي) إلى شركة منفعة عامة مع منح مايكروسوفت حصة قدرها 27 بالمئة في الشركة المطورة لتطبيق (تشات جي.بي.تي).

ومن المتوقع صدور نتائج فصلية مهمة هذا الأسبوع من (أبل) ومايكروسوفت و(ألفابت) المالكة لشركة (غوغل) و(أمازون) و(ميتا بلاتفورمز) التي تملك (فيسبوك).

ويتطلع المستثمرون إلى الحصول على تفاصيل من الشركات بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتر كارديللو، كبير خبراء اقتصاد السوق لدى (سبارتان كابيتال سيكيوريتيز) في نيويورك “يدفع الزخم والنتائج السوق إلى الصعود”، مضيفا أن هناك أيضا “حماسا بشأن رحلة ترامب في آسيا”.

وأضاف “النتائج جيدة… بالطبع، نحن في انتظار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأغدق ترامب المديح على ساناي تاكايتشي، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان، في طوكيو اليوم. ووقعا اتفاقا لتعزيز إمدادات المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، إذ تسعى الدولتان إلى الحد من هيمنة الصين على بعض مجالات المكونات الإلكترونية الرئيسية.

وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.79 نقطة أو 0.24 بالمئة ليغلق عند 6890.95 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 190.04 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 23827.49 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 162.06 نقطة أو 0.34 بالمئة ليصل إلى 47706.65 نقطة.