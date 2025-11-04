وول ستريت تتراجع بعد تحذيرات البنوك الكبرى من انخفاض السوق

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء بعد تحذيرات عدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأمريكية من عمليات بيع في السوق، بينما لم تنجح توقعات مبيعات إيجابية من شركة بالانتير، وهي من بين الشركات المفضلة في مجال الذكاء الاصطناعي، في جذب اهتمام المستثمرين.

وحذر الرئيسان التنفيذيان لبنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس العملاقين في وول ستريت من أن أسواق الأسهم ربما تتجه نحو انخفاض يتراوح بين 10 و15 بالمئة، مما يبرز المخاوف المتزايدة بشأن التقييمات المرتفعة بشدة.

وهوى سهم بالانتير تكنولوجيز 8.7 بالمئة، على الرغم من أن شركة تحليلات البيانات توقعت تحقيق إيرادات في الربع الرابع تفوق تقديرات المحللين. وكان السهم قفز بنحو 400 بالمئة خلال العام الماضي.

وتراجعت أيضا أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، إذ انخفض سهم إنفيديا 2.1 بالمئة وألفابت 1.6 بالمئة ومايكروسوفت واحدا بالمئة. وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو العامل الأكثر تأثيرا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بتراجعه 1.5 بالمئة.

وفي الساعة 0945 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 301.32 نقطة، بما يعادل 0.64 بالمئة، ليسجل 47035.36 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 62.20 نقطة، أي 0.90 بالمئة، مسجلا 6790.53 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 291.37 نقطة، أو 1.22 بالمئة، إلى 23543.35 نقطة.

وفي أكتوبر تشرين الأول، لامست مؤشرات وول ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق وحققت مكاسب قوية، بعد أن أشارت التقارير الفصلية من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ارتفاع استثمارات الذكاء الاصطناعي، مما دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع خلال العام.